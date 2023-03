Disney licencie le président de Marvel Entertainment

Disney n'a pas caché devoir opèrer dernièrement une stratègie de réductions des coûts en organisant notamment une coupe massive dans ses effectifs auprès de 7000 employés.

Nous apprenons par le New York Times que ce n'est ni plus ni moins le président de Marvel Entertainment, Isaac "Ike" Perlmutter, qui a été dernièrement remercié. L'homme âgé de 80 ans était à la tête de la branche de Marvel consacrée principalement aux comics et aux produits dérivés, désormais intégrée à d'autres unités commerciales de Disney.

Il est surtout connu pour avoir opéré au rachat de Marvel Comics par Disney en 2009 mais aussi pour ses positions très conservatrices au sein de la société. Il aurait été notamment à l'encontre de la réalisation des films tels que Black Panther, Captain Marvel ou encore Black Widow, tout en ne dissimulant pas sa volonté de faire sortir Kevin Feige de la tête des studios Marvel.

À noter que cette annonce survient quelques jours après le départ de Victoria Alonso, productrice exécutive et présidente de la post-production et VFX de chez Marvel Studios.

Reste à savoir quelles conséquences aura cette décision sur la branche comics de Marvel.