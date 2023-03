Kelly Thompson quitte Captain Marvel en juin

En juin, la scénariste Kelly Thompson conclura son travail sur la série Captain Marvel avec le numéro 50. L'autrice avait pris les rênes de la série à son lancement en 2018. Captain Marvel est d'ailleurs l'une des séries actuelles qui ont duré le plus longtemps. Plus largement, le run de Thompson est l'un des plus long sur le personnage de Captain Marvel , juste après Kelly Sue DeConnick (qui avait passé Carol Danvers de Ms Marvel à Captain Marvel). Pour le numéro 50, elle sera accompagnée des dessinateurs Javier Pina et David Lopez, et le comics sortira le 7 juin aux USA.