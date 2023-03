DC annule Batgirls et Tim Drake: Robin

Avec les sollicitations de juin, DC annonce la fin des séries Batgirls et Tim Drake: Robin.

Le dernier numéro de Batgirls sera donc le #19. Scénarisée par Becky Cloonan et Michael Conrad et dessinée par Jorge Corona, elle avait débuté en décembre 2021 et suivait Stephanie Brown et Cassandra Cain . Ce dernier numéro arrivera le 20 juin 2023.

Tim Drake: Robin finira quant à elle avec le #10. Elle avait été lancée en 2022 par le scénariste Meghan Fitzmartin et le dessinateur Riley Rossmo, et s'intéresse donc au troisième Robin . Le dernier numéro sortira le 27 juin 2023.