Superman Legacy trouve son réalisateur

On en apprend de plus en plus chaque mois voire chaque semaine sur le futur DC Universe au cinéma, puisque que c'est dernièrment la réalisation du prochain Superman qui se confirme.

C'est le président lui même de DC Studios, James Gunn, qui chapeautera ce Superman : Legacy.

Le réalisateur l'a confirmé sur les réseaux sociaux avec un post ponctué d'une anecdote personelle qui semble évoqué l'intention donnée au film. Gunn y fait mention de la disparition de son père puisque le fim est prévu pour le 11 juillet 2025, soit la date d'anniversaire de celui-ci.

Yes, I’m directing Superman : Legacy to be released on July 11, 2025. My brother Matt told me when he saw the release date he started to cry. I asked him why. He said, “Dude, it’s Dad’s birthday.” I hadn’t realized. pic.twitter.com/ohQNV8nI4g