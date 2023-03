Batman : The Caped Crusader sortira sur Prime Video

Originalement prévu pour HBO Max, la situation mouvementée de la plateforme, surtout envers ses projets d'animation, la série Batman: Caped Crusader sortira finalement sur Prime Video. Il y a quelques temps, il était annoncé que la série recherchait un distributeur pour sa diffusion comme Netflix, Apple ou encore Hulu. Voilà chose faite désormais ! La plateforme de Jeff Bezos a d'ailleurs commandé d'ores et déjà deux saisons, avec une première saison à 10 épisodes.

Dans l'équipe de production et créative on retrouve Matt Reeves (The Batman ), J.J. Abrams (Star Wars VII et IX), Ed Brubaker (Gotham Central) et Bruce Timm (Batman: La série animée). Autant dire que la série est entre de bonnes mains, autant au niveau des producteurs, que des scénaristes.

Pas d'informations supplémentaires, comme une éventuelle date de sortie ou son casting. Avec l'annonce de la plateforme de sortie ne sortant que maintenant, il faudra sans doute d'armer de patience !