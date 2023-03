Jon Bernthal de retour en Punisher

L'acteur Jon Bernthal a endossé le costume du Punisher pour la première fois dans la série Daredevil de Netflix. Les retours ont motivé Netflix à lui consacrer une série qui a duré 2 saisons. Depuis, les séries Netflix ont été annulées. Pourtant Charlie Cox a repris son rôle de Daredevil dans le MCU, et Vincent D’Onofrio celui du Caïd. D'ailleurs, une série est désormais prévue sur Disney+, intitulée Daredevil : Born Again. Et bonne nouvelle, le site THR annonce maintenant que Jon Bernthal reprendra le rôle du Punisher pour l'occasion. Le tournage débute ce mois à New York pour une sortie au printemps 2024.