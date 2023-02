Deux nouvelles séries pour l'univers du White Knight

Batman: Beyond the White Knight venant tout juste de trouver sa conclusion en VO, DC officialise deux nouvelles séries autour de l'univers crée par l'artiste et scénariste Sean Murphy.

Dans un premier temps, nous retrouverons le 9 mai, Generation Joker , co-écrit par Katana Collins (White Knight presents: Harley Quinn) et Clay McCormack (White Knight presents: Red Hood), et illustré par Mirka Andolfo (Sweet Paprika). Une mini-série en six numéros qui suivra l'évolution des enfants du Joker , Jackie et Bryce sur fond de road trip.

Puis suivra le nouveau projet écrit et dessiné par Sean Murphy, World's Finest: White Knight. Le titre introduira Superman et Wonder Woman ainsi que d'autres membres de la Justice League avec leurs variations propres à cet univers (ici une Diana agent du FBI). Aucune date de sortie n'a pour le moment été communiquée.

Pour l'heure, si vous voulez vous lancer à la lecture de cet univers paru en 2017, Urban Comics a publié l'intégralité de sa série principale Batman: White Knight et de ses suites The Curse of the White Knight et White Knight presents: Harley Quinn. Beyond the White Knight étant prévu pour le mois de mai.