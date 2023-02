Il s'agit d'un crossover en deux parties. Le premier est Hulk Vs Wolverine et le second est Hulk vs Thor.

Hulk Vs Wolverine :

Wolverine est envoyé dans un petit village canadien afin de pourchasser et mettre hors d’état de nuire un monstre vert accusé de commettre des atrocités sur la population.

Hulk Vs Thor :

Loki manipule Hulk pour vaincre Thor et tenter de prendre le pouvoir à Asgard.