Au mois de mars prochain, l'attendu

Une nouvelle mini-série composée de 10 numéros centrée sur l'homme d'acier sera publiée dès le mois de mars par DC Comics.

Quoi de mieux pour annoncer cette arrivée qu'une couverture alternative, dessinée par Joe Quesada, mettant en scène l'homme d'acier et Lois Lane ?

Superman : Lost - Couverture de Joe Quesada

A l'origine de ce Superman : Lost, nous retrouvons le scénariste Christopher Priest et l'artiste Carlo Pagulayan. Une vision très différente du Dernier Fils de Krypton sera au centre de cette œuvre, qui est déjà décrite comme « l’odyssée de la solitude ».

L'aventure de cet opus commence lorsque « Supes » est appelé pour une mission de routine de la Justice League. Seulement, cette tâche héroïque devrait connaître quelques péripéties puisque Lois Lane découvrira à son retour un parfait étranger debout dans son salon. Superman revient bien plus tôt que prévu et semble... différent. Ce dernier révèle qu'il est en réalité perdu dans l'espace depuis 20 ans et que rien ni personne ne lui semble plus familier. Le lien intemporel du couple mythique paraît rompu ! Comment Superman et Lois vont affronter et résoudre cette terrible nouvelle ?

Il faudra attendre le 14 mars prochain (du moins aux Etats-Unis) pour découvrir et commencer les (més)aventures de Superman . Encore un peu de patience donc...

En attendant, vous pouvez d'ores et déjà accéder à un aperçu du titre en cliquant sur le lien suivant : https://www.dc.com/blog/2022/12/09/superman-lost-from-christopher-priest-and-carlo-pagulayan

Vous pouvez également admirer le travail remarquable apporté à ces deux couverture du titre Superman : Lost.

Superman: Lost - Couverture de Carlo Pagulayan & Jason Paz

Superman: Lost - Couverture de Lee Weeks

Que pensez-vous de ces couvertures et notamment celle proposée par le talentueux Joe Quesada ? Êtes-vous aussi impatient que nous de découvrir Superman : Lost ?