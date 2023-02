Superman : Legacy de James Gunn annoncé pour juillet 2025

Depuis sa prise de pouvoir aux côtés de Peter Safran, James Gunn n'avait pas laissé filtrer beaucoup d'informations quant à ses plans pour le DCU, si ce n'est un projet Superman qu'il écrivait et qui recasterait le héros, laissant Henry Cavill sur la touche.

Avec l'annonce de la première salve de projets DC Studios, nous savons qu'il s'appelle Superman : Legacy et inaugurera cette nouvelle ère avec une sortie programmée au 11 juillet 2025. Pour le moment, nous ne savons pas encore si Gunn réalisera ou non le long-métrage.

Nous savions déjà que le projet se focalisera sur un Clark Kent plus jeune et Safran a apporté quelques précisions. D'après ses dires, il ne s'agira pas d'une origin story et il s'intéressera plutôt à un Superman cherchant à allier son héritage kryptonien à l'éducation humaine qu'il a reçu. Il est "la gentillesse dans un monde qui pense que la gentillesse est passée de mode".

Le duo a également eu quelques mots à propos d'Henry Cavill et la controverse que son retour avorté a suscité. James Gunn explique tout simplement que "nous n'avons jamais viré Henry, Henry n'a jamais été casté". Il continue en disant que le seul axe de réflexion était de savoir qui lui et les cinéastes avec qui ils travaillent souhaitaient dans le rôle de Clark Kent pour l'histoire qu'ils veulent raconter. Et qu'il ne s'agissait pas d'Henry, précisant que "Henry est un gars super et que beaucoup de gens lui ont fait perdre du temps et créer des histoires, l'ancienne direction incluse".

Le voile sur le planning maintenant levé, la pré-production de Superman : Legacy devrait gentiment s'accélérer cette année avant la prochaine étape cruciale : l'annonce du prochain Clark Kent.