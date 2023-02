DC Studios : les futurs films et séries

Annoncé par James Gunn il y a quelque temps, voici les premiers projets qui constituront le futur de DC au cinéma, à la télévision et sur nos consoles.

L'univers DC commence avec son premier chapitre intitulé Gods and Monsters.

Dans cette vidéo nous avons une partie de ce premier chapitre :

Creature Commando : série animée écrite entièrement par James Gunn

Waller : série live action avec Viola Davis par le créateur de Doom Patrol

Superman Legacy : film écrit par James Gunn qui sortira 11 juillet 2025

Lanterns : Hal Jordan et John Stewart dans une série live action, à la manière d'un True Detective basé sur Terre. Nos deux Grenn Lantern devront résoudre un mystère terrifiant qui aura des conséquences dans l'histoire globale du DC Universe.

The Authority : film basé sur les personnages Wildstorm

Paradise Lost : série live action basé sur Themyscira

Batman The Brave and The Bold : film basé sur la run de Grant Morrisson, comprenant donc Batman et Robin version Damian Wayne

Booster Gold : série live action, une histoire du syndrome de l'imposteur à la sauce super-héroïque

Supergirl Woman of Tomorrow : film basé sur l'intégrale de Tom King et Bilquis Evely. Supergirl dans cette histoire, a connu une enfance plus éprouvante et cela se ressentira sur le personnage, comme dans le comics.

Swamp Thing : film d'horreur sur le monstre du marais, avec un ton différent du reste de l'univers

Ces nouveaux films et séries commenceront après Aquaman 2, et on ne sait pas encore entièrement quelles équipes créatives restent ou celles qui ne feront pas partie du futur de DC Studios.

Les projets comme les film de Matt Reeves (The Batman ) et Todd Phllips (Joker) seront clairement classés comme Elsewolds et seront en dehors de la continuité principale du DC Studios.

Qu'en pensez-vous ? Bien, pas bien, décevant ou encourageant ? Dites-le nous en commentaires !