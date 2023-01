Superman et Lois Saison 3 : Lex Luthor arrive

Après une saison 2 éprouvante pour notre super-héros, celui-ci aura sûrement fort à faire dans la saison 3 car son némésis le plus iconique s'apprête à rejoindre le show. La saison 3 de Superman et Lois nous présentera une nouvelle version de Lex Luthor .

Michael Cudlitz, alias Abraham dans The Walking Dead, a été choisi pour se glisser dans le costume du milliardaire à l'origine de LexCorp et ennemi principal de l'homme d'acier. Il devient le 8ème acteur à incarner le méchant et succède à Titus Welliver apparu dans la saison 4 de la série Titan, à Jon Cryer (Supergirl), à Jesse Eisenberg (jeune Luthor du Snyderverse), à Kevin Spacey (Superman Returns), à Michael Rosenbaum (Smallville), à John Shea (Lois et Clark) et à Gene Hackman (trilogie avec Christopher Reeve dans le rôle de Superman )

La saison 3 de Superman et Lois débutera le 14 mars 2023 chez nos amis américains.