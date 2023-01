Nouvelle bande annonce pour Ant-Man 3

Le film Ant-Man and the Wasp: Quantumania s'est de nouveau montré par le biais d'une bande annonce. Nous pouvons y voir Kang le Conquérent, ainsi qu'un premier aperçu de MODOK. Marvel en a profité pour diffusé une nouvelle affiche. Ce film marquera le début de la phase 5 du MCU au cinéma, et sortira le 15 février prochain.