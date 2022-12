Doctor Strange revient dans une nouvelle série en 2023

Il n'aura pas fallu attendre longtemps pour que Stephen Strange revienne à la vie et retrouve une nouvelle série régulière pour 2023.

Ce nouveau titre Doctor Strange est toujours écrit par Jed Mackay (Moon Knight) qui continue sa saga sur le sorcier suprême après Death of Doctor Strange et Strange. L’auteur qualifie ce relaunch comme le nouvel acte de sa saga, où Stephen Strange, réuni avec Wong et Clea, reprend les affaires habituelles, jusqu’à qu’un vilain commence à s’occuper des vilains de Strange, emmenant le sorcier suprême dans une quête interdimensionnel pour chercher des réponses.

Ce relaunch sera dessiné par Pasqual Ferry (Thor) avec des couvertures d’Alex Ross qui en profite pour donner un nouveau costume pour Strange, plus proche de son apparence classique.

Le 1er numéro sortira le 22 mars, en espérant qu’il est une longévité plus longue que la série Strange qui n’a duré que 10 numéros.