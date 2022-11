Un trailer pour le film animé Legion of Super-Heroes

S'il y a du chamboulements chez DC au cinéma, du côté des films d’animation tout baigne et la section DC animation continue à nous proposer annuellement plusieurs nouveaux films animés.

Après avoir été annoncé lors de la SDCC 2022, l’arrivée du trailer pour le premier film animé de 2023 est là, cette fois-ci consacré à la Legion of Super heroes qui bénéficient de leur premier film animé.

Ce film se déroule dans l’univers DC lancé par Superman : Man of Tomorrow. On retrouvera Supergirl qui a du mal à s’adapter à la vie sur Terre. Pour l’aider, Superman décide de l’envoyer au 31ème siècle à l'académie de la Légion. Elle se fera de nouveaux amis et ensemble vont devoir se confronter au mystérieux groupe Dark Circle, cherchant à dérober une arme détenu par l’Académie. On retrouvera de nombreux membres de la Légion dans ce film, des plus connus allant de Brainac 5 à Mon-El, aux moins connus comme Invisible Kid (Pour l'anecdote, il est français dans les comics).

Le film arrivera le 7 février 2023 simultanément en Blu-ray et Digital aux Etats-Unis. Il devrait sortir peu de temps après en France.