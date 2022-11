Un univers cohérent pour les adaptations DC

L'information vient du site Deadline qui a eu vent d'une visioconférence de Warner Bros Discovery. Son PDG, David Zaslav y a introduit les têtes de DC Studios, c'est-à-dire James Gunn and Peter Safran. A l'occasion, il a surtout donné son plan d'avoir une bible pour un DC Universe (le nouveau nom du DCEU) cohérent, qui s'appliquerait aux films, séries TV, dessins animés, jeux vidéo et autres.

Aucun nouveau projet n'a été mentionné, mais Gunn a parlé de son amour pour l'intéraction entre Superman et Batman , qui sont à la fois semblables et différents. Il a aussi mentionné les Metal Men et Bat-mite. Gunn et Safran sont en total contrôle des futurs projets. D'après Deadline, aucune décision concernant les adaptations DC ne sera prise sans l'aval du duo.