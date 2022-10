En mars 2023, la star Harley Quinn aura le droit à une nouvelle mini-série en 6 chapitres. Ecrite par Frank Tieri et dessinée par Logan Faerber, son titre sera Multiversity: Harley Screws Up the DCU. Peu d'information existe pour le moment sur la série, mais une image a été dévoilée, montrant un sacré carnage autour du personnage.