Urban dévoile la seconde vague de titres de la collection Nomad

Un mois après l'arrivée de la première vague, Urban Comics nous dévoile les titres de la deuxième vague pour le 20 janvier 2023. Cette seconde salve sera composée de 10 titres, avec des suites de séries à la première vague, mais aussi de nouvelles séries et récits complets faisant la part belle aux séries classiques de Vertigo et de l'univers DC. Avec pour cette fois-ci seulement 2 titres consacrés aux Bat-verse, dont voici la liste :

- Batman : Curse of the White Knight de Sean Murphy – 7,90 € – 256 pages

- Fables Tome 3 de M. Buckingham & B. Willingham – 9,90 € – 376 pages (Même contenu que Fables Intégrale Volume 3)

- Transmetropolitan Tome 3 de W. Ellis & D. Robertson – 7,90 € – 296 pages (Contenu VO : Transmetropolitan #25-36)

- Superman Red Son de M. Millar, K. Plunkett & D. Johnson – 5,90 € – 152 pages (Contenu VO : Superman Red Son #1-3)

- Kingdom Come de M. Waid & A. Ross – 5,90 € – 224 pages (Contenu VO : Kingdom Come #1-4 + JSA #22)

- Joker de B. Azzarello & L. Bermejo – 5,90 € – 136 pages (Contenu VO : Absolute Joker )

- Y Le Dernier Homme Tome 1 de B.K. Vaughan & P. Guerra – 7,90 € – 256 pages (Contenu VO : Y, THE LAST MAN #1-10)

- Y Le Dernier Homme Tome 2 de B.K. Vaughan & P. Guerra – 7,90 € – 320 pages (Contenu VO : Y, THE LAST MAN #11-23)

- Justice League Tome 1 de G. Johns, J. Lee & I. Reis – 7,90 € – 328 pages (Contenu VO : Justice League #1-12, #0)

- V pour Vendetta de A. Moore & D. Lloyd – 9,90 € – 352 pages (Contenu VO : V pour Vendetta #1-12)