Un jeu vidÃ©o Iron Man pour EA

Motive Studios et Marvel Entertainment ont annoncé l'arrivée d'un jeu vidéo Iron Man . Il s'agira d'un jeu solo action/aventure à la troisième personne édité par Electronic Arts. Il est en phase de pré-développement dans les locaux de Motive à Montréal. L'équipe est menée par Olivier Proulx, déjà à la barre pour le jeu Marvel's Guardians Of The Galaxy .

Ce jeu Iron Man nous racontera une histoire originale, prenant en compte la personnalité de Tony Stark . D'après EA, il s'agit que d'un début pour le partenariat avec Marvel, ce qui sous-entend l'arrivée d'autres jeux avec d'autres personnages. Vu le stade de développement du jeu, aucune plateforme ni fenêtre de sortie n'ont été annoncées.