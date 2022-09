DC fête Noël en couvertures alternatives

DC Comics va célébrer Noël de façon festive, en proposant une série de couvertures alternatives pour décembre. Nous y verrons des batailles de boules de neige ou des échanges de cadeaux entre super-héros. Les titres concernés sont Harley Quinn #25, Nightwing #99, The Flash #789, Batman #130, Catwoman #50, Detective Comics #1067, Batman/Superman: World's Finest #10, Action Comics #1050, Wonder Woman #794, Stargirl: The Lost Children #2 et Titans United: Bloodpact #4, et les auteurs sont Chris Burnham, Foccillo, Galloway, Laura Braga, Nathan Szerdy, Jim Lee, Scott Williams, Alex Sinclair, Mora, Travis and Jordan Kotzebue, Crystal Kung et Matt Haley.