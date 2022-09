Malgré de gros chamboulements chez Warner, Harley Quinn ne bouge pas de HBO Max, et aura même le droit à une quatrième saison. Alors que la saison 3 se termine le 15 septembre, la série animée pour adulte a donc été renouvelée, avec une nouvelle showrunner, Sarah Peters, qui remplace Justin Halpern and Patrick Schumacker. Elle officiait déjà sur la série en tant que scénariste et productrice.