Gerry Duggan et Juan Frigeri

Marvel a annoncé l'arrivée d'une nouvelle série Invincible Iron Man en décembre. Elle sera écrite par Gerry Duggan (X-Men) et dessinée Juan Frigeri (Avengers), et prendra la suite du run de Christopher Cantwell qui se conclue en novembre avec Iron Man #25. Nous y suivrons Tony Stark qui essaie de se remettre de la cuisante défaite infligée par un vilain connu. Alors qu'il a tout perdu, il découvrira qu'il peut perdre encore plus. Invincible Iron Man #1 sortira le 7 décembre.