Marvel fête le 650ème numéro de Daredevil

Le deuxième numéro de la nouvelle série Daredevil est aussi, selon Marvel, le 650ème. Pour l'occasion, les auteurs habituels, Chip Zdarsky et Marco Checchetto, seront accompagnés de quelques auteurs qui ont travaillé sur le titre, entrainant une augmentation de la pagination : Rafael DeLatorre, Alex Maleev, Paul Azaceta, Phil Noto, Chris Samnee, Klaus Janson et Mike Hawthorne. Mais ce n'est pas tout puisque Ann Nocenti et John Romita Jr reviendront le temps d'un numéro. Daredevil #2 paraitra le 17 août.