Une bande annonce pour A.X.E.: Judgment Day

L'affrontement entre les Avengers, les Eternels et les X-Men se rapproche puisque l'évènement qui nous le racontera, A.X.E.: Judgment Day, arrive en juillet. Marvel assure donc la promo en diffusant une bande annonce qui annonce la guerre à venir. Il nous donne un rapide aperçu de ce qui nous attend, sans donner trop de précision. Le scénariste à la barre de l'évènement est Kieron Gillen. Judgment Day débute avec A.X.E.: Eve of Judgment #1 prévu pour le 13 juillet, et la mini-série en elle-même commence le 20 juillet.