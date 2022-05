Stan Lee de retour chez Marvel Studios

D'après The Hollywood Reporter, Marvel a passé un accord avec Stan Lee Universe, une entreprise fondée par Genius Brands International et POW! Entertainment, afin d'utiliser le nom et l'image de Stan Lee. Le célèbre auteur pourra donc apparaitre dans des films, des productions TV, mais aussi dans les parcs d'attraction Disney, pour divers expériences et merchandising. L'accord est valable pour 20 ans.

Si Stan Lee est de retour dans le giron de Marvel Studios, rien n'indique le retour des cameos dans les films du MCU. Disney ne prendra pas forcément ce risque, ne sachant pas si le public accepterait de voir un Stan Lee reproduit numériquement. Il est plus vraissemblable que Marvel utilise le nom, l'image, et la signature de l'auteur pour du merchandising. Marvel sécurise ainsi l'image de l'homme qui a pratiquement créé son univers, afin qu'elle ne soit pas utilisée à tord et à travers.