DC Comics dévoile le planning de Dark Crisis

La conclusion du fil rouge de Joshua Williamson démarré avec Infinite Frontier et se terminant avec Dark Crisis arrive bientôt. L’éditeur nous révèle désormais plus de détails sur l’event et ses tie-ins.

On connaît désormais le nombre de one-shot Dark Crisis : Worlds Without a Justice League ainsi que leurs équipes créatives qui abordent les membres de la Justice League mort contre The Great Darkness et vivant dans leur monde idéal. On retrouvera :

- Dark Crisis: Worlds Without a Justice League - Superman #1. Par Tom King et Chris Burnham . Plus un back-up sur Aquaman par Brandon Thomas (Excellence) et Fico Ossio .

League - Superman #1. Par et . Plus un back-up sur par (Excellence) et . - Dark Crisis: Worlds Without a Justice League - Green Lantern #1. Par Phillip Kennedy Johnson (Superman Infinite) et Fernando Blanco . Plus un back-up sur Hawkgirl par Nadia Shammas et Jack Herbert.

League - Green Lantern #1. Par (Superman Infinite) et . Plus un back-up sur par et - Dark Crisis: Worlds Without a Justice League - Wonder Woman #1. Par Tini Howard (Excalibur) et Leila Del Duca . Plus un back-up sur le Martian Manhunter par Dan Watters et Bandon Peterson.

League - Wonder Woman #1. Par (Excalibur) et . Plus un back-up sur le par et - Dark Crisis: Worlds Without a Justice League - Green Arrow #1. Par Stephanie Phillips (Harley Quinn Infinite) et Clayton Henry . Plus un back-up sur Black Canary par Dennis Culver et Nik Virella .

League - Green #1. Par (Harley Quinn Infinite) et . Plus un back-up sur par et . - Dark Crisis: Worlds Without a Justice League - Batman #1. Par Si Spurrier (Coda) et Ryan Sook. Plus un back-up sur Zatanna par Meghan Fitzmartin et Dan Jurgens (Death of Superman )

Cette annonce est accompagnée d’un programme officiel de l’event qu’on pourra retrouver dans le Dark Crisis #0 FCBD Special Edition. Mais vous pouvez aussi le consulter ci-dessous :

On pourra noter que l'event comporte finalement assez peu de tie-ins comparé à un event Marvel actuel. Même si on peut s'attendre à quelques surprises, Aquamen #6 étant révélé comme un tie-in à Dark Crisis, mais n'est pas présent sur la checklist.

C'est aussi la première variante commémorative des Crisis qui est dévoilée. Ce n'est ni plus ni moins que le dessin réalisé par Jim Lee lors du DC Fandom reprenant la célèbre couverture du numéro 1 de Crisis on Infinite Earths adapté aux adaptations télévisuelles DC.



Enfin, vous pourrez retrouver ci-dessous la première preview pour Dark Crisis #1. Ce sont les mêmes pages que vues précédemment, mais accompagnées du texte cette fois-ci :