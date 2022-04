Première salve de tie-ins pour l'event Judgment Day

Pour ceux qui pensaient que Marvel allait changer ses "bonnes" habitudes pour l'event Judgement Day, ça ne sera pas encore le cas. On retrouvera beaucoup de tie-ins pour l'event de l'été qui raméne la formule Super-héros vs Super-héros qu'on avait plus vu depuis un moment.

Comme Marvel à l'habitude de faire, on retrouvera une mini-série en 3 numéros A.X.E.: DEATH TO THE MUTANTS qui nous contera le conflit du point de vue des Eternels. Elle sera écrite par le chef d'orchestre de l'event, Kieron Gillen (The Wicked + The Divine, Die), et dessinée par Guiu Vilanova (The Punisher ).

Les Mutants sont des Deviants. Les Éternels sont programmés pour corriger les déviations excessives. Les mutants sont éternels, colonisateurs de Mars, et ne cessent de s’étendre. Les Éternels savent ce qu'ils doivent faire. Nos héros ne veulent pas, mais peuvent-ils résister à leur programmation meurtrière codée dans leurs corps, comme les Sentinelles ? Et s'ils ne peuvent pas, qui peut survivre à leur futur jugement ?

Mais ça ne sera pas tout puisque certains titres Mutants vont rejoindre l'event. Pour l'instant, cela concernera 3 titres :

- X-force #30 par Benjamin Percy (Green Arrow Rebirth) et Robert Gill (Old Man Quill). L'équipe fraichement rejointe par Deadpool, qui doit se sentir bien seul sans titre, se confrontera à Kraven le Chasseur. Le tous en lien aux conséquences du Hellfire Gala et des révélations du Judgment Day.

- X-men #13 par Gerry Duggan (Deadpool) et Carlos Villa (Black Cat).