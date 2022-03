A.X.E. Judgement Day est annoncée pour Juillet

Après plusieurs mois de teasing, la fenêtre de sortie pour le futur Avengers. X-men. Eternals. (A.X.E. pour faire plus court) Judgement Day se précise.

L'histoire prend en compte beaucoup de changements qu’ont traversé ces équipes depuis 2018. Les Avengers ont assemblé une équipe surpuissante résidant dans le corps d'un céleste mort. Les X-men ont découvert l'immortalité et fondé la nation Krakoa. Enfin, les Éternels ont découvert de nouvelles informations concernant leurs missions.

Quand les Éternels apprennent l’immortalité des mutants, ils considèrent cela comme un excès de Deviants. Ils lancent une attaque sur Krakoa déclenchant une guerre entre les 2 peuples avec les Avengers au milieu pour essayer de calmer le conflit.

Kieron Gillen (Once & Future, The Wicked + The Divine), qui a déjà redéfini les Éternels et planté les premières graines du conflit dans leur titre, sera chargé d'écrire l'event et promet qu'il aura des répercussions sur la mythologie de l'univers Marvel. On peut supposer que les titres Avengers, X-men et Eternals serviront de tie-ins à l'event.

Le 1er numéro de la mini-série en six numéros, sera dessiné par Valerio Schiti (Empyre) et arrivera en Juillet. Il sera précédé d’un prélude qui sortira le 29 Juin nommé A.X.E.: EVE OF JUDGMENT #1 dessinée par Pasqual Ferry (Spider-man – L’ombre du Symbiote). Pour les plus impatients, le FCBD 2022 permettra d'avoir un premier aperçu de l'event.

Pour fini, l'annonce officielle est accompagnée d'un trailer, qui promet des confrontations musclées entre les 3 groupes :