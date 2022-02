Fin de parcours pour la Suicide Squad et Teen Titans Academy

Avec les sollicitations de Mai pour DC, nous avons appris que les séries Suicide Squad et Teen Titans Academy s’arrêtent toutes les 2 aux numéros 15.



Un destin surprenant alors que les 2 titres semblaient entamer un nouvel arc dans leurs numéros précédents. Nous aurons donc d'un côté les membres actuels de la Suicide Squad (Peacemaker, Bloodsport...) qui essaye de se libérer de Waller dans leur dernier numéro. Quand à la Teen Titans Academy, les élèves de l'académie doivent décider si cet établissement est la bonne place pour eux.



Pour l’instant, comme pour la série Green Lantern, qui se termine en Mars avec son numéro 12, on ne sait pas si les séries auront un relaunch à l’avenir. Pour retrouver la conclusion de ces 2 titres, rendez-vous le 3 Mai pour la Suicide Squad et le 24 Mai pour Teen Titans Academy.