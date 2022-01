Marvel relance Daredevil avec Zdarsky et Checchetto après Devil's Reign

Après un premier volume long de 36 numéros et un crossover en cours, Chip Zdarsky et Marco Checchetto ne quitteront pas Hell's Kitchen comme ils l'avaient déjà précisé précédemment. Le duo sera de retour à partir de juin 2022 pour le relaunch de la série Daredevil.

Cette nouvelle série découlera donc directement des événements de Devil's Reign, mini-série de la même équipe créative actuellement en cours de publication qui faisait elle-même suite à la première partie de leur run achevée en novembre dernier. Un crossover dont certains personnages ne se sortiront pas puisque Marvel pose la question :

Après les événements choquants de Devil's Reign, que reste-t-il de Daredevil ? Qui a survécu, qui est mort et qui sera encore là pour réparer ce qui a été fait ?

Matt Murdock et Elektra devront faire face aux conséquences de leurs actes commis sous le costume de Daredevil et le synopsis promet de nouveaux ennemis, des changements radicaux à la mythologie du personnage et "le Hell's Kitchen le plus sombre jusqu'ici". Daredevil #1 disponible en juin prochain.

À noter que Marvel Comics a également annoncé un one-shot Devil's Reign Omega qui servira de conclusion à l'événement et de résolution au conflit opposant WIlson Fisk aux héros de l'univers Marvel. Il sera l'occasion de découvrir comment ce New York à la Fisk impacte le reste de l'univers Marvel et notamment Daredevil , Elektra, Kingpin et ses Thunderbolts.