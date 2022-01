Fin de la série Joker en avril

Le run du Joker en solo arrive à son terme en avril, alors que les sollicitations de DC annoncent que le quatorzième numéro de la série sera le dernier. L'affrontement final entre le clown maléfique et Jim Gordon aura donc lieu dans cet ultime numéro, toujours écrit par James Tynion IV (qui signera là l'un de ses derniers travaux avant son départ de DC pour rejoindre Substack) et dessiné par Guiseppe Camuncoli et Cam Smith. Couverture régulière de Guillem March.

Tous les chasseurs se rendent vers Sampson Estate alors que la brutale conclusion de la première "saison" de Joker est là ! Les balles vont siffler, le sang va couler, et est-ce que Jim Gordon sera obligé de prendre la décision qu'il repousse depuis le premier numéro ?

40 pages pour 5,99 dollars, disponible le 12 avril 2022.