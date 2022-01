Le ArrowVerse débarque en comics avec Earth Prime

L'univers de DC Comics créé pour la télévision sur la chaine The CW s'apprête à faire un pas de plus dans son intégration à la grande histoire de DC, puisqu'il va officiellement devenir l'une des terres parallèles du nouveau multivers dans la continuité comics. L'éditeur annonce une mini-série Earth Prime, centrée sur cette univers parallèle qui devient donc officiellement la maison des personnages du ArrowVerse. Chacun des six numéros qui composent la mini s'intéressera à un personnage, ou groupe de personnages.

Le premier numéro sera l'introduction de la nouvelle Batwoman, Ryan Wilder, et sera écrit par l'un des acteurs de la série, Camrus Johnson. Il sortira le 5 avril 2022.

.

Les autres numéros sortiront ensuite toutes les deux semaines, alors que le second sera consacré à Superman & Lois, avec une histoire qui revient sur leur premier anniversaire ensemble. Suivrons notamment Legends of Tomorrow, Stargirl et Flash. Les couvertures sont signées Kim Jacinto, et il y aura des variantes avec des photos des acteurs et actrices des séries.