Une série régulière Carnage par Ram V et Francesco Manna

Après le regain de popularité de Venom et de sa mythologie, c'est le personnage de Carnage qui en profite pour décrocher une série régulière du côté de Marvel. Elle sera écrite par Ram V et dessinée par Francesco Manna, pour une sortie prévue en mars 2022.

Après les évènements d'Extreme Carnage, Cletus Kasady se retrouve emprisonné, et le symbiote est à la recherche d'un nouvel hôte, dont l'identité n'a pas encore été dévoilée par Marvel. On ne sait ainsi pas pour le moment de quel côté de la balance se situera le nouveau Carnage. Ram V, actuel co-scénariste de Venom, annonce qu'il s'agira du titre le plus tordu qu'il ait écrit.

La couverture du numéro est signée Kendrik Lim.

Avant cette série régulière, Cletus portera une dernière fois le symbiote dans le one-shot Carnage Forever #1, prévu pour février, qui reviendra sur l'histoire du symbiote, passé, présent et futur, lançant par la même occasion la nouvelle série.