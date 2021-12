Nouvelle série Batman pour Tom King, avec Killing Time

Batman vs Catwoman !

Alors que la maxi-série Batman /Catwoman s'approche lentement mais sûrement de sa conclusion, le scénariste Tom King n'en a pas fini avec ces deux personnages, puisqu'il signera une nouvelle mini-série à partir de mars, intitulée Batman: Killing Time. Il sera accompagné au dessin par le duo composé de David Marquez et Alejandro Sánchez, pour les six numéros qui composeront la série.

Si King a travaillé la relation amoureuse entre Bruce Wayne et Selina Kyle depuis le début de son run dans l'univers du Chevalier Noir , Batman: Killing Time y fera un joli contrepied puisque le protecteur de Gotham y affrontera le trio de vilains composé de Catwoman , justement, en plus du Riddler et du Pingouin . La série se déroulera donc dans le passé, alors que ce trio tentera de réussir un gros braquage, en dérobant un objet de valeur à Burce Wayne lui-même !

Sortie du premier numéro le 1er mars 2022, au prix de 4,99 dollars US, pour 40 pages. Les couvertures seront signées David Marquez/Alejandro Sánchez, Kael Ngu, Alex Garner pour la 1:25 et Peach Momoko pour la 1:100.