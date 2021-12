Charlie Cox sera le Daredevil du MCU d'après Kevin Feige

Au centre de bon nombre de rumeurs depuis de longs mois, l'avenir de Daredevil dans le MCU s'éclaircit un peu aujourd'hui avec les déclarations surprises du boss de Marvel Studios, qui devraient conforter les fans qui en faisaient la demande.

Charlie Cox, celui qui l'incarnait dans la série Netflix, reviendra bien dans le rôle de Matt Murdock d'après les mots de Kevin Feige à CinemaBlend, si jamais le personnage venait à apparaitre dans le MCU.

Si vous deviez voir Daredevil dans des projets à venir, oui Charlie Cox serait l'acteur jouant Daredevil . Quand, comment, où voir ça, cela reste à voir.

Kevin Feige a évidemment bien conscience de la popularité du Daredevil de Charlie Cox et du potentiel du personnage dans le MCU mais le grand manitou de Marvel se garde bien de dévoiler plus de détails. Peut-être de premiers éléments à découvrir d'ici quelques jours dans Spider-Man : No Way Home ? À vos paris.