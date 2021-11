[Preview VO] Catwoman: Lonely City #2

Le second numéro de la série évènement du Black Label, signée Cliff Chiang, débarque fin décembre. Catwoman: Lonely City présente une version plus âgée de Selina Kyle , alors que Batman , Dick Grayson, Gordon et le Joker sont morts lors d'une nuit tragique, nommée depuis Fool's Night. Ce numéro en dévoile justement plus sur cette nuit fatidique et le moment où le Joker ... a tué Batman ! Et quels sont les plans maléfiques du maire Harvey Dent à l'encontre de Selina ?

Catwoman: Lonely City #2 sort juste avant noël, le 21 décembre, au prix de 6,99 dollars, pour 48 pages. Les couvertures sont signées Chiang et Marguerite Sauvage.