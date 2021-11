Une mini-série sur Mary Marvel pour 2022

Alors que la dernière mini-série en date sur Shazam s'est terminée le mois dernier, DC annonce une nouvelle mini-série cette fois-ci consacrée à la sœur adoptive de Billy Batson : Mary Marvel avec un twist puisqu'elle est choisie pour devenir le nouveau Champion of Shazam !

The New Champion of Shazam! sera écrite par Josie Campbell (She-Ra and the Princesses of Power, Future State: Green Lantern) et dessinée par Evan "Doc" Shaner (Convergence: Shazam, Strange Adventures). Ce titre en quatre numéros suivra Mary après avoir perdu son lien avec le pouvoir de Shazam se retrouvant sans pouvoir. Alors qu'elle se prépare pour l'université et la vie active, elle a été choisie pour être le nouveau champion de Shazam ! (En tout cas, d'après un lapin qui parle, envoyé par son frère Billy ). Embrasseras-t'elle ce rôle ? Ou périra-t-elle face aux mystérieuses forces magiques qui veulent prendre le contrôle du monde ?

L'annonce, en plus d'un synopsis et des avis enthousiastes de l'équipe créative, est accompagnée de sketches de la part de Shaner pour le nouveau costume de Mary Marvel. Sortie prévu pour le 8 février 2022.