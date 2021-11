Des nouvelles images pour les futures séries MCU

À l'issue du Disney+ Day quelque peu avare en images, la plateforme de streaming vient de publier un moyen d'avoir des aperçus inédits sur les prochaines séries Marvel du MCU.

Pour les abonnées Disney+, il existe maintenant une page sur l'accueil où vous pourrez trouver une vidéo qui contient environ 7 minutes de nouveau contenu (principalement sur Hawkeye ).

Mais c'est également l'occasion d'avoir nos premiers aperçus pour Moon Knight et She-Hulk, ainsi que un peu plus d'images pour Ms.Marvel. Et une demi-seconde de Nick Fury pour Secret Invasion, mais est-ce que ça compte vraiment à ce stade-là ?

