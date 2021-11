Un nouvel Iron Fist chez Marvel en 2022

Après une mini-série Iron Fist : Heart of the Dragon qui a redistribué quelques cartes dans la vie de Danny Rand, celui-ci semble mettre de côté sa vie super-héroïque, si ce n'est pas définitivement, au moins pour un petit moment.

Reprenant l'illustration icônique de Peter Parker qui laisse son costume dans une poubelle, Marvel Comics a révélé un visuel mettant Danny Rand dans cette situation, le tout décoré de la mention "Iron Fist No More". Plus tard, un nouveau visuel a été publié de la part de l'éditeur mettant en scène le successeur du héros sous le costume d'Iron Fist.

Jim Cheung signe ce visuel et ce design du nouvel Iron Fist. Marvel conserve le mystère autour de l'identité de cet individu et ne précise pas vraiment s'il s'agira d'un tout nouveau personnage ou d'un héros déjà connu de l'univers (certains évoquent le personnage de Swordmaster, aperçu récemment dans le titre Agents of Atlas).

En tout cas, cet Iron Fist sera au coeur d'une nouvelle série en 5 numéros écrite par Alyssa Wong et illustrée par Michael YG et Jay Ramos à découvrir en février 2022. En plus du mystère autour de l'identité de ce successeur, l'éditeur réserve aussi des surprises concernant la source du pouvoir du héros, qui ne devrait pas provenir du traditionnel dragon Shou-Lao.