[Preview VO] Catwoman: Lonely City #1

Une nouvelle série du Black Label débute cette semaine, centrée sur le personnage de Selina Kyle , Catwoman. En quatre partie, Catwoman: Lonely City est entièrement réalisée par l'auteur Cliff Chiang.

Il y a dix ans, le massacre connu sous le nom de Fool's Night a pris les vies de Batman , Joker, Nightwing et du Commissaire Gordon ... et a envoyé Selina Kyle, la Catwoman , en prison. Une décennie plus tard, Gotham a grandi, et a mis de côté les héros déguisés et les choses puériles. Le nouveau Gotham est plus propre, plus sûr... et bien moins libre, sous l'oeil du maire Harvey Dent et de ses Batcops. C'est dans cette nouvelle ville que Selina Kyle fait son retour, une femme changée... dont l'esprit est fixé sur un dernier gros coup : les secrets cachés dans la Batcave ! Elle n'a pas besoin de l'argent... mais simplement de savoir... qui est "Orpheus" ?