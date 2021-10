Y: The Last Man pas renouvelée pour seconde saison !

La nouvelle vient de tomber à travers la showrunneuse de la série, malgré son succès public et critique, Y: The Last Man n'est pas renouvelée par la chaine FX on Hulu. La série qui a débuté le 13 septembre, et dont l'épisode 8 sera diffusé ce lundi, n'ira donc pas plus loin que sa première saison... en tout cas sur sa chaine actuelle !

Eliza Clark a laissé un message aux fans et aux autres chaines potentielles, en espérant que la série puisse avoir une seconde vie ailleurs.

FX a été un partenaire incroyable. Mais nous savons que quelqu'un d'autre sera très chanceux d'avoir cette équipe et cette histoire. Je n'ai jamais vécu une telle solidarité par autant de gens si talentueux. Nous sommes déterminés à trouver la prochaine maison de Y.

Il ne reste plus qu'à espérer que cette série, si longtemps attendue, n'en reste pas à cette première saison et ne soit pas classée à jamais comme un échec.