[DC FanDome] Un teaser pour la série TV Naomi

La convention en ligne DC FanDome a été l'occasion de proposer de nombreux aperçus de projets à venir, et parmi eux se trouve une série TV sur un tout jeune personnage, créé il y a à peu près deux ans, celui de Naomi ! La super-héroïne de Brian Michael Bendis, David F. Walker et Jamal Campbel arrivera sur le petit écran début 2022, et voici un premier teaser de la série.

On y voit Naomi quitter sa classe pour se rendre à un évènement dans lequel est impliqué Superman. Sauf qu'elle tombe dans les pommes et rate l'occasion de croiser l'un de ses héros. Dans le comics, Naomi McDuffie est avant tout une "fan girl", il n'est donc pas surprenant qu'elle tienne à voir Superman en action. Et cet incident qui lancer Naomi à travers le multivers, à la recherche de ses origines.

Créée par Ana DuVernay et Jill Blankenship, Naomi verra l'actrice Kaci Walfall dans le rôle titre, pour une sortie sur The CW début 2022.