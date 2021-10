Daredevil: The Woman Without Fear annoncé par Marvel

En décembre 2021, Marvel Comics lance son prochain événement Devil's Reign, une suite à la série Daredevil de Chip Zdarsky et Marco Checchetto. S'il ne devait pas y avoir de séries tie-ins au début, les plans ont changé et parmi eux, Elektra qui opère depuis quelques temps sous le costume de Daredevil aura droit à sa mini-série en 3 numéros.

Titrée Daredevil : The Woman Without Fear, elle sera écrite par Zdarsky, la tête pensante de ce crossover, et illustrée par Rafael De Latorre, récemment aperçu sur Black Widow.

L'intrigue de Devil's Reign tourne autour de Wilson Fisk et des secrets qu'il détient sur les super-héros qu'il menace de dévoiler. Ce tie-in s'intéressera donc à l'histoire d'Elektra et de son "secret le plus sombre". La sollicitation détaille également la présence du "plus grand chasseur de l'univers Marvel", indiquant potentiellement la présence de Kraven.

Daredevil : The Woman Without Fear arrive en janvier 2022 avec une couverture de Chris Bachalo.