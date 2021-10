Le plein d'infos sur Justice League vs Legion of Super-Heroes

L'éditeur DC Comics en a dévoilé un peu plus sur son event/crossover entre deux des plus célèbres équipes de son écurie : la Justice League et la Legion des Super-héros. Il s'agira d'une mini-série en six numéros, écrite par Brian Michael Bendis et dessinée par Scott Godlewski, qui débutera en janvier 2022.

L'évènement verra les deux formations s'entraider pour découvrir ce qui cause l'éffondrement de la réalité, au 21ème siècle, comme dans le futur. On y découvrira les Gold Lanterns, ainsi que The Great Darkness.

Justice League 2021 Annual #1 de décembre lancera l'event, numéro dans lequel nous reverrons la Legion, ainsi que Wonder Woman de retour sur Terre, et OMAC.

Sortie de Justice League vs. The Legion of Super-Heroes #1 le 11 janvier.