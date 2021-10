Will Poulter jouera dans Guardians Of The Galaxy Vol. 3

Deadline a obtenu l'information que Will Poulter allait avoir un rôle dans le prochain film des Gardiens de la Galaxie. Le personnage qu'il jouera a peu de chance d'être tenu secret par Marvel : il s'agit bien sûr d'Adam Warlock, le célèbre héros cosmique créé par Stan Lee et Jack Kirby, mais surtout développé en profondeur par Roy Thomas et Jim Starlin. Ce n'est pas une surprise, il était attendu depuis le deuxième film de la franchise, nous avons donc maintenant un nom et un visage. Guardians Of The Galaxy Vol. 3 sera toujours réalisé par James Gunn, et sa production débutera en novembre.