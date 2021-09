Google fête l'anniversaire de Christopher Reeve

La planète Krypton est sur le point d'exploser. Jor-El, grand scientifique, décide de sauver son fils unique Kal-El en le plaçant dans une sonde spatiale pour l'envoyer sur Terre.

Kal-El arrive sur la planète Terre, où il est recueilli aux États-Unis par le vieux couple Jonathan et Martha Kent qui l'élèvent et le rebaptisent Clark. Alors qu'il grandit, ce dernier découvre, du fait de sa nature extraterrestre, qu'il possède des super pouvoirs. Une fois adulte, il devient reporter au Daily Planet, souhaite mener une vie normale. Pourtant, il décide de combattre le mal et le danger sous toutes leurs formes, en tant que Superman, « l'Homme d'acier », secourant la veuve et l'orphelin, attisant la jalousie de Lex Luthor et l'intérêt de sa collègue Lois Lane.