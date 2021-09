Une série autour du Pingouin sur HBO Max

Cette grosse nouvelle a été annoncée par l'équipe de Variety qui a affirmé qu'une nouvelle série TV autour de l'univers de Batman est actuellement en développement. Mieux encore, toujours selon Variety, l'acteur Colin Farrell aurait d'ores et déjà été contacté pour qu'il reprenne son rôle (ndlr : il joue déjà Oswald Cobblepot dans le prochain long-métrage Batman ) tandis que Matt Reeves serait toujours à la production. Au scénario, on retrouverait Lauren LeFranc qui a déjà travaillé sur Agents of SHIELD, entre autre.

Bien sûr, il ne s'agirait là que d'un projet pour le moment. Non seulement il faut donc attendre que HBO confirme les dires de Variety mais également que le projet se concrétise.

De votre côté, aimeriez-vous une série autour du Pingouin ?