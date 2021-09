Après les événements d'Empyre, la vie de Ka-Zar est bouleversée. Avec Shanna, il devra veiller sur la Terre Sauvage où un mal Ancien refait surface, tout en apprenant à faire avec les changements qui l'ont touché.

Écrit par Zac Thompson et illustré par German Garcia, Ka-Zar : Lord of the Savage Land #1 est à découvrir dès aujourd'hui pour $3.99 avec une couverture de Jesus Saiz et des variant de Juann Cabal, Rob Liefeld, Peach Momoko et R.B. Silva.