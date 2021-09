Injustice : la cover du blu-ray se dévoile

Nous nous approchons tout doucement de la sortie du prochain film animé de l'écurie DC : Injustice. C'est donc sans surprise que la cover du blu-ray à venir a été dévoilée.

La voici :

Pour rappel, le film animé sur l'adaptation du jeu video Injustice : Gods Among Us dont l'univers a ensuite été également développé en comics. L'histoire nous présente un Superman qui prend le contrôle de la Terre pour son propre bien après que le Joker l'ait manipulé afin qu'il tue Lois Lane . Batman et quelques alliés forment alors un mouvement de résistance.

Sortie le 19 octobre au format 4K, blu-ray et digital.