[Preview VO] Batman/Superman 2021 Annual #1

Batman/Superman prendra bientôt fin avec son vingt-deuxième numéro et en attendant, DC Comics propose cet Annual pour conclure la saga Archive of Worlds entamée dans les pages de la série régulière. Face au vilain Auteur.io aux tendances démiurges, Superman et Batman échangent de monde se retrouvant respectivement dans le "World of Knight" et le "World of Tomorrow". Petite particularité par ailleurs, ce comics est en format flip book et contiendra deux histoires, une de chaque côté du comics, qui se rejoindront au milieu du numéro pour y trouver sa conclusion.

Écrit par Gene Luen Yang et illustré par Paul Pelletier et Francesco Francavilla, Batman/Superman 2021 Annual #1 est disponible dès aujourd'hui avec une couverture de Bryan Hitch pour $5.99 et une variant de Francesco Francavilla pour $6.99.